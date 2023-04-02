Данілов відреагував на заяву Путіна про "ядерку" в Білорусі: "Шантаж. Китай не дасть дозволу"

За його словами, це не потрібно ні Пекіну, ні Москві.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що заяви диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є простим шантажем.
Про це він сказав в ефірі "Суспільного".
"Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, який направлений на те, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ", - пояснив секретар РНБО.
Данілов зазначив, що розміщення "ядерки" на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві.
"Жодного розміщення ядерної зброї у Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу. Чи надасть КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні", - важає він.
За словами Данілова, росіяни хочуть не ескалації війни, а якнайшвидшого її закінчення.
"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.
Нагадаємо, Диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня країна завершує будівництво сховища для такого зброєння. Мовляв, Москва не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.
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