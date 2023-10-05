Данілов висміяв ядерні погрози РФ: "Це - країна шаманів, був повний місяць"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що не потрібно звертати уваги на ядерні погрози Росії.

Про це посадовець сказав в ефірі каналу "Ми - Україна" в рамках телемарафону у четвер, 5 жовтня.

"Росія - це країна шаманів, був повний місяць. Вони вважають, якщо повний місяць, то будуть відбуватися ті чи інші події. Дивна країна, тому я вважаю, що на це (ядерні погрози - ред.) не треба звертати увагу. Нам своє роботи, нам звільняти свою країну, тому вони будуть лякати", - прокоментував він із гумором.

Він погодився із заявою президента Володимира Зеленського, що Росія вдається до ядерного шантажу, коли відчуває свою слабкість.

"Вони - у розпачі. Вони не знають, що їм робити. Має рацію наш президент, коли він каже, що ядерний шантаж - це єдине, що у них лишається. Але навряд чи Китай дозволить Росії розкидатися ядерними бомбами, бо це буде торкатися не лише РФ, а так само інших ядерних країн. А тут є певні зобов'язання", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДАНІЛОВ про погрози з Москви: Росія - країна шаманів! Там був повний місяць!

Данілов вважає, що за ядерні погрози з боку країни-терористки Росії маю відповідати ті країни, які у 90-х роках віддали їй цю зброю.

"Ті країни, які надали РФ ядерну зброю, саме зараз вони мають подумати, що із цим робити. Бо це спільна відповідальність. Ті країни, які 1991, 1994 ухвалювали рішення, що Росію потрібно озброїти ядерною зброєю. Це треба говорити, не треба це замовчувати", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ефірі італійського Sky TG24 попередив, що до кінця цього року Росія посилить ядерні погрози через слабкість.

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