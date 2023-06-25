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Данілов заявив, що Лукашенко може бути причетним до заколоту Пригожина

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Данілов заявив, що Лукашенко може бути причетним до заколоту Пригожина

Лукашенко може бути причетним до заколоту Пригожина / Фото: Associated Press

Данілов впевнений, що Пригожин також мав спільників у Кремлі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути причетним до заколоту, який влаштував власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це в етері телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він прокоментував похід найманців Пригожина на Москву, які спочатку захопили Ростов та Воронеж, але згодом відмовились від своїх планів. Данілов заявив, що Пригожин не самостійно приймав рішення про заколот та, скоріше за все, мав спільників навіть у Кремлі.

Данілов заявив, що білоруський диктатор Лукашенко дуже "хитрий та безпринципний".

Крім того, секретар РНБО заявив, що наразі невідомо, як Лукашенко буде поводити себе далі.

"Я не виключаю, що він може цей самий заколот і очолити, і допомагати "вагнерівцям"... Не все так просто в Білорусі", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Сполучених Штатів зазнала, що ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета.

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Дата публікації
Перегляди
7937
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