Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні: які можливості він дає

Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на майже 161 млн євро. Ці гроші підуть на підтримку оборонної промисловості країни, закупівлю обладнання для винищувачів F-16, на виробництво військової техніки в короткій та довгостроковій перспективах.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Данії.

Новий пакет допомоги для України від Данії передбачає укладення низки різноманітних угод із партнерами щодо закупівель і передавань з боку союзної оборонної промисловості. Серед іншого, очікується, що Україна отримає більше обладнання для підтримки переданих Данією літаків F-16.

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Як заявив очільник Міноборони Данії Трольс Лунд Поульсен, за допомогою останнього пакета допомоги його країна забезпечує "максимально можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз".

"Але у нас також є зобов'язання Данії щодо гарантування безпеки підтримати Україну в найближчі 10 років. Саме тому ми створили данську модель підтримки через українську оборонну промисловість, що допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – повідомив Поульсен.

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Водночас голова МЗС Данії Люкке Расмуссен наголосив, що інвестиції в українську оборонну промисловість – це ефективний і стійкий спосіб підтримати бойовий потенціал держави зараз та в довгостроковій перспективі.

"За допомогою цієї ініціативи ми виконуємо сильне бажання України та зміцнюємо і українську, і європейську безпеку. Тому Данія продовжуватиме розширювати наші можливості з підтримки української оборонної промисловості, і ми також раді тій увазі, яку це отримало в ЄС та інших країнах", – розповів Расмуссен.

Повідомляється, що новий пакет дає змогу розподілити 1,2 млрд данських крон у такий спосіб, щоб данське Міноборони могло швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт буде запущено влітку.

До слова, американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати в Україні виробництво боєприпасів середнього калібру.

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