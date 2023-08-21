Данія передасть Україні винищувачі F-16: у Росії пригрозили новими жертвами

У Росії заявили, що нібито Данія такими рішеннями примушує Україну воювати.

У Росії заявили, що рішення Данії передати Україні винищувачі F-16 веде до "ескалації конфлікту".

Про це заявив посол Росії в Данії Володимир Барбін, чию заяву опублікували на сайті посольства РФ у Королівстві Данія.

"Прикриваючись тезою, що Україна сама має визначати умови миру, Данія своїми справами і словами прагне не залишити Україні іншого вибору, окрім як продовження військового протиборства з Росією. Така позиція штовхає Україну у прірву, а її населення прирікає на нові жертви. Іншого результату від рішення Данії про передавання F-16 Україні не буде", - йдеться в заяві.

Російський дипломат, чия країна веде криваву війну проти України, цинічно заявив, що "цілі спеціальної військової операції в Україні щодо забезпечення Росією своєї національної безпеки будуть досягнуті".

Нагадаємо, Данія офіційно оголосила, що передасть Україні F-16. Йдеться про 19 одиниць.

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