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Данія підняла у повітря два F-16 через наближення до Нідерландів російських бомбардувальників

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Данія підняла у повітря два F-16 через наближення до Нідерландів російських бомбардувальників

Літаки F-16

Нідерланди та Бельгія охороняють повітряний простір по черзі протягом кількох місяців.

Уранці 14 серпня Данія підняла в повітря два F-16 для перехоплення двох російських бомбардувальників, які летіли в бік повітряного простору Нідерландів

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

Інцидент стався о 7:19 за місцевим часом.

Після того, як російські літаки були ідентифіковані, вони повернули назад. F-16 також сіли на авіабазі Волкель.

"Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання", - йдеться в заяві.

Нідерланди та Бельгія охороняють повітряний простір по черзі протягом кількох місяців.

"Вони контролюють повітряний простір не лише Нідерландів, а й усього Бенілюксу. З середини квітня Нідерланди повернулися до виконання цього завдання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому нідерландські винищувачі перехопили три російські військові літаки над Польщею.

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Дата публікації
Перегляди
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