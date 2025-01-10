Данія посилить військову присутність у Гренландії: кількість патрулів на собачих упряжках збільшать

Відповідальна за безпеку та оборону Гренландії країна має обмежені військові можливості на величезному острові.

Уряд Данії запропонував придбати два нові арктичні інспекційні судна та збільшити кількість патрулів на собачих упряжках, щоб посилити свою військову присутність у Гренландії на тлі нещодавніх заяв обраного президента США Дональда Трампа щодо планів на цей острів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на данські телекомпанії DR і TV2.

Данія, відповідальна за безпеку та оборону Гренландії, має обмежені військові можливості на величезному острові. Наразі це чотири застарілі інспекційні судна, літак спостереження Challenger і 12 патрулів на собачих упряжках, яким доручено контролювати територію, яка вчетверо перевищує площу Франції.

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Традиція використання їздових собак для патрулювання Гренландії сягає часів Другої світової війни, коли патруль був спеціалізованим підрозділом Королівського флоту Данії.

Після понад десятиліття різких скорочень витрат на оборону торік Данія виділила 190 мільярдів данських крон (26 мільярдів доларів) на свою армію протягом десяти років, частина з яких буде призначена для Арктики. Данські законодавці у п'ятницю, 10 січня, почали довго відкладені переговори про те, як розподілити ці кошти.

Уряд також запропонував модернізувати аеропорт у Кангерлуссуаку, колишній військовій базі США в західній Гренландії, для розміщення винищувачів F-35.

Окрім того, Данія вже виділила 400 мільйонів доларів на посилення спостереження і розвідки в Арктиці та Північній Атлантиці за допомогою безпілотників далекого радіусу дії.

Чому Гренландія важлива для США

Цього тижня Трамп підтвердив свої амбіції отримати контроль над Гренландією, напівавтономною арктичною територією Данії, яку майбутній президент США вважає вирішальною для американської безпеки.

“Занепокоєння США є реальним, і є деякі дуже конкретні, величезні проблеми щодо Гренландії”, — сказав Reuters оборонний аналітик і командувач ВМС у відставці Єнс Венцель Крістофферсен.

За його словами, США повинні почуватися в безпеці в цій зоні, і якщо Данія не зробить нічого з цього приводу, то їм доведеться впоратися з цим самим.

Збройні сили США зберігають постійну присутність на космічній базі Пітуфік на північному заході Гренландії. Стратегічне розташування є життєво важливим для армії США та її системи раннього попередження про балістичні ракети, оскільки через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.

В четвер посольство США в Копенгагені заявило, що Вашингтон не планує збільшувати військову присутність у Гренландії.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що "не знають про будь-які плани" захоплення Гренландії силою.

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