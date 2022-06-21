Данія продовжить експлуатацію застарілих винищувачів F-16 через російську загрозу

Данія на три роки продовжить термін використання винищувачів через загрозу з боку Росії.
У 2016 році Данія вирішила купити флот винищувачів F-35 у компанії Lockheed Martin, плануючи списати свої F-16 у 2024-му.
Однак країна продовжить використовувати застарілі винищувачі F-16 через російську загрозу.
Про це заявив міністр оборони Данії Мортен Бодсков, пише Reuters.
Тепер країна витратить $156 млн для підтримки F-16 у робочому стані до 2027 року.
"Агресія Путіна в Україні змінила Європу та загрози, з якими ми стикаємося", - заявив міністр.
Це рішення сприятиме обороноздатності Данії та дозволить країні брати участь у різноманітних операціях НАТО, в тому числі авіапатрулюванні держав Балтії.
Нагадаємо, російський військовий корабель двічі увійшов у територіальні води Данії.
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