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Данія продовжить експлуатацію застарілих винищувачів F-16 через російську загрозу

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Данія продовжить експлуатацію застарілих винищувачів F-16 через російську загрозу

Фото: Associated Press

Данія на три роки продовжить термін використання винищувачів через загрозу з боку Росії.

У 2016 році Данія вирішила купити флот винищувачів F-35 у компанії Lockheed Martin, плануючи списати свої F-16 у 2024-му. 

Однак країна продовжить використовувати  застарілі винищувачі F-16 через російську загрозу.

Про це заявив міністр оборони Данії Мортен Бодсков, пише Reuters.

Тепер країна витратить $156 млн для підтримки F-16 у робочому стані до 2027 року.

"Агресія Путіна в Україні змінила Європу та загрози, з якими ми стикаємося", - заявив міністр.

Це рішення сприятиме обороноздатності Данії та дозволить країні брати участь у різноманітних операціях НАТО, в тому числі авіапатрулюванні держав Балтії.

Нагадаємо, російський військовий корабель двічі увійшов у територіальні води Данії.

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