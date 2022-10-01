Данія, Швеція і Німеччина створять спецгрупу для розслідування пошкодження "Північного потоку"

Після витоку газу в Балтійському морі поліція Данії проводить розслідування подій. Згодом буде створена спецгрупа за участю Швеції і Німеччини.

Поліція Данії спільно з Німеччиною та Швецією створить групу для розслідування витоків газу в Балтійському морі з газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє CNN.

Поліція Данії почала розслідування витоку газу в Балтійському морі та "незабаром" створить спільну міжнародну слідчу групу, до складу якої увійдуть представники відповідних органів, зокрема, Німеччини та Швеції.

Поліція Данії "очікує, що група розслідувачів буде створена найближчим часом, але ще занадто рано називати дату", - йдеться у відповідній заяві.

"Поки цієї групи не буде створено, буде тісна співпраця з відповідними іноземними органами, включаючи органи влади Швеції та Німеччини, на основі загальних правил, що стосуються міжнародного співробітництва у розслідуванні", - також заявили в поліції.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ повідомили про НП на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску.

Слідом за "Північним потоком-2" на ще одному російському газопроводі сталася НП. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску. Після аварій на російських газопроводах Данія поінформувала про забруднення газом Балтійського моря.

Влада Німеччини не виключає, що аварії на "Північних потоках" могли статися в результаті спланованих диверсій.

Швеція повідомила про четвертий витік газу з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Судна берегової охорони перебувають поряд із місцем витоку, триває розслідування.

29 вересня європейські спецслужби розпочали перевірку щодо можливої причетності російських суден до ймовірної диверсії, яка стала причиною масштабних витоків газу в Балтійському морі.