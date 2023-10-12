Данія та Чехія нададуть Україні спільний пакет допомоги: список зброї і техніки

Зокрема, військова допомога від цих держави передбачає бронемашини і танки.

Міністерства оборони Данії та Чехії повідомили, що готують перший спільний траншу військової допомоги для України, яка надійде в найближчі місяці.

Про це в Міноборони Данії та Міноборони Чехії повідомили 12 жовтня.

Список зброї, яку передадуть Данія та Чехія

У межах першого траншу військової допомоги для України Данія та Чехія планують передати:

близько 50 бойових машин піхоти і танків,

2500 пістолетів,

7000 гвинтівок,

500 легких кулеметів,

500 снайперських гвинтівок,

засоби радіоелектронної боротьби та розвідки,

"значну кількість" боєприпасів великого калібру.

Йдеться як про сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яку вже використовували ЗСУ.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що передавання цієї допомоги стало можливим "завдяки зразковій співпраці" між його державою та Чехією.

Водночас у чеському Міноборони повідомили, що такий формат співпраці дозволить продовжити військову допомогу для України і в найближчі місяці, і 2024 року, і в догостроковій перспективі, якщо це знадобиться.

Згодом обидві держави планують передати для українського війська:

500 великокаліберних кулеметів,

280 безвідкотних гармат,

7000 протитанкових засобів,

10 000 ручних гранат,

60 мінометних систем,

"значну кількість" систем протидії безпілотникам.

До слова, 11 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол. Також відомий перелік зброї, яка увійде до цього пакету підтримки.

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