Данія ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС лише після висновку Єврокомісії - МЗС

Данія ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС лише після висновку Єврокомісії - МЗС

В Міністерстві закордонних справ Данії запевнили, що підтримують європейське прагнення України, але рішення щодо надання статусу кандидата будуть ухвалювати після отримання висновку Європейської комісії.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що Данія повністю зосереджена на допомозі Україні в реформах, необхідних для отримання статусу кандидата та наближення до ЄС.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода, наданій"Європейській правді".

Також читайте Шольц розповів, за яких умов з Росії знімуть санкції

"Данія повністю підтримує Європейське прагнення України. Саме тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Зараз ми очікуємо висновку Європейської комісії щодо того, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", – йдеться в коментарі.

"Україна належить до Європейської родини", – зазначив очільник МЗС Данії.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало статтю, в якій повіломлялося, що Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. За даними ЗМІ, Данія в дипломатичній ноті зазначила, що Україна начебто недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин.

Промоутер України Дуда і таємний Макрон: Ігор Жовква про очікування від ЄС, ООН та G7

Читайте також: