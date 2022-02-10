Данія відмовилася надати Україні обіцяні 400 ракет Stinger: каже, що застаріли

Іншого озброєння Копенгаген не має наміру відправляти.

Данія все-таки відмовилася від свого попереднього рішення і не буде відправляти зброю Україні. Річ у тім, що 400 ракет Stinger, яку хотіли надати ЗСУ, виявилися застарілими.

Про це заявив міністр оборони Мортен Бодсков, інформує The Copenhagen Post.

Міністр зазначив, що 400 ракет Stinger виявилися застарілими і підлягають утилізації, а іншого озброєння Копенгаген не має наміру відправляти.

Ці ПЗРК Данія придбала у США у кінці 1980-х - на початку 1990-х років. Однак у 2010 році країна відправила ці комплекси на склади, оскільки Міноборони скоротило протиповітряну оборону. Три роки тому Данія продала частину своїх Stinger до Латвії.

Своєю чергою начальник оборони Данії Флемінг Лентфер запевнив, що крім цих ракет Копенгаген більше не має чим поділитися з Україною. Про це пише "Європейська правда".

"Ми маємо те, що використовуємо самі. Я не бачу нічого, що ми могли б передати", — сказав він.

Лентфер додав, що на військових складах також зберігаються 1000 приладів нічного бачення та 700 біноклів, але вони не можуть бути використані на сучасному полі бою.

"Вони застаріли як в оперативному, так і в технічному відношенні. Вони були виведені з бойового застосування в 2009 році", – сказав Лентфер. За його словами, що ці прилади можна було б відправити в Україну, але це буде радше символічним актом, ніж реальною допомогою.

Разом з тим, Данія стривожена військовою активністю Росії. Уряд країни підвищив рівень готовності оборони, згідно з яким батальйон чисельністю 700-800 осіб має бути розгорнутий протягом 1-5 днів. А два винищувачі F-16 були перекинуті на острів Борнгольм для захисту повітряного простору Данії.

Раніше Британія розповіла, яку військову допомогу передала для сил тероборони України.

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