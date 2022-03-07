Данія відмовиться від російського газу і збільшує бюджет на оборону

Данія відмовиться від російського газу і збільшує бюджет на оборону

Прем'єр-міністерка Данії заявила, що боротьба України — "це перевірка на міцність усього, у що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи".

Данія позбудеться залежності від російського газу та збільшить свій оборонний бюджет на тлі вторгнення Росії до України.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.

Країна поступово збільшуватиме видатки на оборону, аби у 2033 році вони сягнули 2% ВВП. Це еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 мільярдів данських крон (2,65 мільярда доларів). Крім того, між основними парламентськими партіями було домовлено виділити 7 мільярдів крон протягом наступних двох років на зміцнення оборони Данії..

"Історичні часи вимагають історичних рішень", — сказала Фредеріксен на брифінгу в Копенгагені, додавши, що це "найбільша інвестиція в оборону Данії за останній час".

Також партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу як найшвидше, хоча терміни не були визначені.

"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність. Боротьба України — це не лише українська, це перевірка на міцність усього, у що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи", — підсумувала Фредеріксен.

Раніше Данія засудила дії Росії в України.