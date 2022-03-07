Данія відмовиться від російського газу і збільшує бюджет на оборону

Прем'єр-міністерка Данії заявила, що боротьба України — "це перевірка на міцність усього, у що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи".
Данія позбудеться залежності від російського газу та збільшить свій оборонний бюджет на тлі вторгнення Росії до України.
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.
Країна поступово збільшуватиме видатки на оборону, аби у 2033 році вони сягнули 2% ВВП. Це еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 мільярдів данських крон (2,65 мільярда доларів). Крім того, між основними парламентськими партіями було домовлено виділити 7 мільярдів крон протягом наступних двох років на зміцнення оборони Данії..
"Історичні часи вимагають історичних рішень", — сказала Фредеріксен на брифінгу в Копенгагені, додавши, що це "найбільша інвестиція в оборону Данії за останній час".
Також партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу як найшвидше, хоча терміни не були визначені.
"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність. Боротьба України — це не лише українська, це перевірка на міцність усього, у що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи", — підсумувала Фредеріксен.
Раніше Данія засудила дії Росії в України.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.