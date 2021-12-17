Данія вводить жорсткий карантин на тлі швидкого поширення штаму "Омікрон"

У Данії зафіксували рекордну кількість щоденних випадків коронавірусу.

Данія оголосила, що через рекордну кількість щоденних випадків COVID-19 вводить жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомила під час пресконференції 17 грудня прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, повідомляє Today.

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За її словами, країна зафіксувала новий рекорд - понад 11 000 випадків за останні 24 години. "Нам потрібно обмежити нашу активність. Нам усім потрібно обмежити соціальні контакти", - додала вона.

Уряд Данії вирішив закрити:

кінотеатри,

театри,

концертні холи.

Ресторани та нічні клуби мають закриватися о 23:00, а продаж алкоголю буде заборонено після 22:00.

Як наголосила прем'єр-міністерка, на відміну від попередніх хвиль вірусу, уряд все ще планує відновити школи після канікул, навіть незважаючи на те, що різдвяні канікули вже продовжено.

Зазначається, карантинні заходи, оголошені в п’ятницю, ще має затвердити парламент.

Варто зауважити, Данія є однією з країн у світі з найбільшою кількістю підтверджених випадків Omicron. Як повідомляли раніше, Данія вводить додаткові обмеження через новий штам "Омікрон". Там від 15 грудня там закрили початкові школи, обмежили роботу барів та ресторанів і заборонили більшість масових заходів, зокрема, й різдвяні вечірки.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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