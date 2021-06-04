Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe — конкурента "Північного потоку-2"

За допомогою цього проєкту Польща планувала замінити російський газ на норвезький.

Датське агентство охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво Baltic Pipe через Данію 12 липня 2019 року. Але Апеляційний рада з питань навколишнього середовища і харчових продуктів країни відкликала дозвіл на будівництво газопроводу.

Про це повідомляє Biznes Alert.

"Я жалкую про це рішення. Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл, було підтверджено, що слід продовжити роботу по низці заходів, що забезпечують умови життя для деяких видів дрібних тварин, які мешкають на узбережжі. З тих пір ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин. Але апеляційна рада стверджує, що всі ці заходи повинні бути повністю дотримані до видачі екологічного дозволу", — заявив заступник директора і керівник відділу будівельних проєктів датської компанії Energinet Маріан Кааг.

Відповідно до початкового графіку, газопровід Baltic Pipe повинен бути готовий у жовтні 2022 року. За допомогою цього проєкту Польща планує замінити російський газ на норвезький, підключившись до норвезької газотранспортної мережі.

Baltic Pipe розглядають як основного конкурента російського "Північного потоку-2".

Раніше повідомлялося, що чиновники США і Німеччини без Києва ведуть переговори про долю російського проєкту "Північний потік-2".

Доля "Північного потоку-2" – що вирішили урядовці США та Німеччини щодо російської труби

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