Данія заявила про готовність надати Україні зброю та військову техніку

Данія заявила про готовність надати Україні зброю та військову техніку

Також данська прем’єрка попередила, що у разі подальшого загострення ситуації в Україні Росія зіткнеться з санкціями "безпрецедентного масштабу".

Данія готова надати Україні зброю та військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить ще більше загострювати ситуацію в країні.

Про це розповіла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Ekstra Bladet.

"Я не виключаю цього (постачання військової техніки в Україну, — ред.), і я не маю принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", — сказала Фредеріксен.

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За її словами, ситуація щодо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, а тому "є реальний ризик збройного конфлікту на європейській території".

Данська прем’єрка попередила, що у разі подальшого загострення ситуації в Україні Росія зіткнеться з санкціями "безпрецедентного масштабу". Детально уточнити, про які саме обмеження йдеться, вона відмовилася.

Проте Фредеріксен ухилилася від запитання, чи готова Данія відправити до України своїх військових.

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Нагадаємо, що 22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії. 25 січня до України прибула третя партія військової допомоги США.