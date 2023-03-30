Данія заявила, що не може виконувати свої зобовʼязання перед НАТО

Данія отримала від НАТО завдання створити важку піхотну бригаду, але поки цей процес затримується через те, що країна передала Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

У Данії є серйозні недоліки щодо захисту своєї країни і вона не може виконати свої забовʼязання перед НАТО.

Про це заявив Командувач сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен розповів в інтерв'ю Reuters.

Він заявив, що Данія отримала від НАТО завдання створити важку піхотну бригаду, але поки цей процес затримується через те, що країна передала Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

"Нам потрібно стати сильнішими і виправити усе те, чим ми нехтували протягом багатьох років після падіння Берлінського муру", – заявив Нільсен.

Генерал заявив, шо найбільша проблема — це кваліфіковані кадри.

"Я вважаю, що ми повинні використовувати всі інструменти, які є в нашому арсеналі, щоб залучити й утримати молодь", – додав він.

Крім того, Нільсен заявив про необхідність розбудови військової інфраструктури й техніки, а також "надання молоді можливості проходити військовий вишкіл в кращих умовах".

"Данія, яка була одним із засновників Північноатлантичного Альянсу, після завершення "холодної війни" скоротила свій військовий потенціал, переорієнтувавши його на миротворчі операції на Близькому Сході та в Африці", - додає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль пригрозив, що Швеція стане "легітимною ціллю" для Росії у разі вступу до НАТО. Швецька влада у відповідь викликала "на килим" посла РФ Віктора Татарінцева.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що НАТО має підтримати вступ України до Альянсу.

Читайте також: