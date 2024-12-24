Данія збільшує витрати на оборону Гренландії після скандальної заяви Трампа про купівлю острова

Данія посилює оборону Гренландії після того, як Трамп повторив бажання, що США мають встановити контроль над островом.

Уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії, що є її савоврядною частиною, після того, як Дональд Трамп вкотре заговорив, що хоче купити найбільший острів світу.

Про це пише ВВС.

За словами міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена, оборонний пакет становить "двозначну мільярдну суму" у кронах або щонайменше 1,5 млрд доларів.

"Протягом багатьох років ми недостатньо інвестували в Арктику, тепер ми плануємо посилити присутність", — сказав він.

Йдеться про фінансування збільшення штату Арктичного командування в столиці Нуук, а також модернізацію одного з основних цивільних аеропортів Гренландії, де обслуговують винищувачі F-35.

Міністр запевнив, що пакет оборони був запланований заздалегідь, і "іронічно", що він збігся із закликом Трампа встановити контроль США над островом.

Він також сказав, що Данія готова "працювати з США", щоб гарантувати безпеку Гренландії.

У ВВС зауважують, що Данія дуже повільно розширювала свій військовий потенціал у Гренландії, але якщо країна не зможе захистити води навколо території від зазіхань Китаю та Росії, тоді вимоги США щодо більшого контролю, ймовірно, зростуть.

"Я думаю, що Трамп розумний… він змушує Данію надати пріоритет своїм арктичним військовим можливостям, підвищуючи цей голос, без необхідності перебирати на себе дуже неамериканську систему соціального забезпечення", — заявив майор армії з Данської оборонної академії Стін К'єргаард, маючи на увазі залежність Гренландії від субсидій з Копенгагена.

Нагадаємо, днями обраний президент США Дональд Трамп заявив, що володіння і контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде різко відреагував на слова Трампа і наголосив, що вони не продаються. "Гренландія – наша. Ми не продаємось і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – сказав він.

Гренландія є самоврядним регіоном, але все ще знаходиться під контролем Данії, яка займається питаннями оборони, безпеки та зовнішньої політики.

2019 року The Wall Street Journal повідомляв, що Трамп всерйоз розглядає можливість придбати Гренландію через її природні ресурси.

Арктика є важливою сферою національної безпеки, оскільки США намагаються протистояти зростаючому впливу Росії та Китаю в регіоні, який стає все більш відкритим, оскільки зміна клімату розтоплює лід і створює нові шляхи у Північному Льодовитому океані.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.