Дат не називають: Кремль запевняє, що російські війська не залишаться у Білорусі після навчань

Коли це станеться, не відомо.
Російські війська, які прибули до Білорусі, на військові навчання, після закінчення повернуться на місце дислокації.
Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
"Ніхто ніколи і не говорив, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це не йшлося. Йдеться про союзні навчання. Передбачається, що після завершення цих навчань війська повернуться до своїх постійних місць дислокації", - сказав він.
Втім, за словами Пєскова, "конкретні дати виведення військ досі не називалися".
Як повідомлялося, Росія та Білорусь в лютому проведуть раптову перевірку сил реагування. Далі - військові навчання. Це буде другим етапом перевірки сил реагування "Союзної держави".
Читайте також:
- У НАТО заявили, що розмірковують над довгостроковою військовою присутністю у Східній Європі
- Лукашенко хоче стати полковником радянської армії, а Путіну обіцяє дати генерала
- "Росія сприймає відносини з сусідами за принципом гри з нульовою сумою": інтерв’ю зі спікеркою Сейму Литви