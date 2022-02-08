Дат не називають: Кремль запевняє, що російські війська не залишаться у Білорусі після навчань

Дат не називають: Кремль запевняє, що російські війська не залишаться у Білорусі після навчань

Коли це станеться, не відомо.

Російські війська, які прибули до Білорусі, на військові навчання, після закінчення повернуться на місце дислокації.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Ніхто ніколи і не говорив, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це не йшлося. Йдеться про союзні навчання. Передбачається, що після завершення цих навчань війська повернуться до своїх постійних місць дислокації", - сказав він.

Втім, за словами Пєскова, "конкретні дати виведення військ досі не називалися".

Як повідомлялося, Росія та Білорусь в лютому проведуть раптову перевірку сил реагування. Далі - військові навчання. Це буде другим етапом перевірки сил реагування "Союзної держави".

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