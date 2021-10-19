Давав дітям наркотики, вбивав та пив їхню кров: серійного маніака забили до смерті

Уже перебуваючи в тюрмі, він зізнався у вбивстві щонайменше 10 дітей.
У Кенії люди влаштували самосуд серійному маніякові, який вбивав дітей і пив їхню кров. У жовтні чоловік втік з відділення поліції у Найробі.
Про це повідомляє Washington Post.
Зазначається, що 20-річного Мастена Ванжалу заарештували в липні під час розслідування загибелі 12-річного та 13-річного хлопчиків.
Чоловік представлявся футбольним тренером, давав дітям наркотики, а потім вбивав їх. У деяких випадках він пив їхню кров.
У жовтні Ванжала втік з відділення поліції у Найробі. Його помітили школярі в рідному місті Бунгома. Натовп, що зібрався, побив злочинця до смерті.
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