Давай пограємо в PlayStation: 14-річний підліток зґвалтував свого 7-річного брата - яке покарання ухвалив суд

Суддя визнав батьків підлітка відповідальними за відсутність нагляду та неналежне виховання / © Прокуратура міста Києва

Реклама

У Венеції 14-річний хлопчик протягом літніх канікул ґвалтував свого 7-річного кузина, заманяючи під приводом спільної гри в PlayStation.

Про це повідомляє Fanpage.it.

Події датуються 2017 та 2018 роками: старший хлопчик, якому на той час було 14 років, запросив свого 7-річного двоюрідного брата під приводом пограти в PlayStation. Замість цього почався цикл погроз і насильства, який тривав два роки. Два літа, протягом яких жертва мовчки терпіла.

Реклама

Але зрештою хлопчик вирішив довіритися своїй матері, яка повідомила про все в поліцію. Жінка записала розповідь сина і віднесла запис до поліції.

У березні 2019 року жертву було допитано у присутності психолога. Свідчення підтвердили, що 14-річний підліток фізично та психологічно знущався над своїм молодшим двоюрідним братом. У 2020 році злочинець визнав себе винним, висловив каяття та просив про зупинення кримінального провадження, щоб мати змогу пройти реабілітацію.

Після досягнення повноліття суд закрив кримінальне провадження проти нього. Протягом півтора року на той час уже 18-річний підліток брав участь у волонтерській роботі та отримував допомогу від психотерапевта.

Суд постановив, що реабілітація сина не звільняє батьків від відповідальності за відсутність належного нагляду. Батьків зобов’язали виплатити 300 000 євро цивільної компенсації за збитки. Гроші будуть розділені між хлопчиком, його матір’ю та батьком. Це рішення є одним із найсуворіших в Італії щодо батьківської відповідальності за неповнолітніх.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в РФ педагог суворовського училища зґвалтував учня у лазні.