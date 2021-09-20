"Давно думав про стрілянину і відкладав гроші на купівлю зброї": виявлено листа стрільця з російської Пермі

"Давно думав про стрілянину і відкладав гроші на купівлю зброї": виявлено листа стрільця з російської Пермі

Спочатку зловмисник збирався напасти на школу.

Журналісти виявили в соцмережах пост, який, імовірно, написав стрілець з Пермського університету. На своїй сторінці підозрюваний написав, що "думав і мріяв про це давно". Крім того, спочатку він збирався напасти на школу.

Про це повідомив Telegram-канал "Дождь".

Зловмисник заявив, що подія не є терактом і він не перебуває в жодних екстремістських організаціях, не релігійний і аполітичний. Він запевняє, що ніхто не знав про його плани.

У пості підозрюваний детально описав, як отримував ліцензію на зброю. Він повідомив, що знав, як потрібно відповісти на питання, які йому задавав психолог. Також він розповів, що швидко здав тест на безпечне поводження зі зброєю. Після трагедії в Казані йому довелося пройти додаткові перевірки за умовами зберігання зброї.

Зловмисник повідомив, що спочатку збирався напасти на школу, але змінив свої плани і розглядав ТЦ, вокзал і інші людні місця. Також він заявив, що чим далі, тим складніше йому було себе контролювати.

Нагадаємо:

У російській Пермі невідомий влаштував стрілянину в будівлі університету. Зокрема, канал Baza повідомляє, що нападник - 18-річний Тимур Бекмансуров. Пресслужба університету повідомляє про чотирьох потерпілих. Своєю чергою, російське МОЗ інформує про десятьох осіб, що отримали травми. Телеграм-канал "112" пише, що кількість загиблих в результаті стрілянини сягнула 5.

в будівлі університету. Зокрема, канал Baza повідомляє, що нападник - 18-річний Тимур Бекмансуров. Пресслужба університету повідомляє про чотирьох потерпілих. Своєю чергою, російське МОЗ інформує про десятьох осіб, що отримали травми. Телеграм-канал "112" пише, що кількість загиблих в результаті стрілянини сягнула 5. Нападника, який 20 вересня відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету в російській Пермі, затримали.

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