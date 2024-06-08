"Давно такого не пам'ятаю": РФ перекинула ракетоносії в Азовське море - Братчук

Порт Новоросійськ став "худішим".
Станом на ранок в Азовському морі 7 російських кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 24 ракет.
Про це повідомив 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Він пояснив, що окупанти передислоковують свої кораблі в Азовське море, оскільки воно менше й більш закрите.
"Порт Новоросійськ став "худішим", тому що звідти пішли російські кораблі. Я давно не пам'ятаю, щоб російські кораблі, чи ракетоносії ховалися саме в Азовському морі", - сказав речник Української добровольчої армії "Південь".
За його словами, це треба розглянути, з одного боку, як підсилення азовської складової щодо оборони фронту на Півдні, а з іншого, таким чином Росія насамперед намагається убезпечити свої ракетоносії від можливих ударів Сил оборони України.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія вивела у Азовське та Середземне моря кораблі з "Калібрами".
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