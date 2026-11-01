«Дай Боже, щоб третина повернулася»: Лібанова дала тривожний прогноз щодо українців за кордоном

Українські біженці в Європі / © ТСН

Реклама

Україна може зіткнутися з тим, що після завершення війни додому повернеться лише третина громадян, які виїхали за кордон. Що довше тривають бойові дії, то менше українців плануватимуть повернення, адже вони поступово облаштовують життя в інших країнах.

Про це заявила демографиня Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму, передає “Новини.Live”.

Реклама

За її словами, ще на початку повномасштабного вторгнення вона сподівалася, що до України повернеться половина тих, хто виїхав. Однак тепер її прогноз значно песимістичніший.

Реклама

«2022 року я вірила, що повернеться 50%. Тепер — дай Боже, щоб третина повернулася. Кожний місяць, що триває війна, все менше і менше людей буде повертатися, тому що все більше адаптуються там і все більше руйнувань тут», — пояснила Лібанова.

Демографиня зазначила, що станом на кінець червня 4,4 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в Євросоюзі. Ще щонайменше 600 тисяч перебували в інших країнах за межами ЄС.

Чому українці можуть не повернутися додому

Однією з головних причин Лібанова назвала успішну адаптацію українських родин за кордоном. Дорослі знаходять роботу, опановують мову, а діти навчаються в місцевих школах, коледжах та університетах.

За її словами, 70% українських жінок віком від 24 до 64 років, про яких ішлося в її оцінці, вже працюють за кордоном. Демографиня назвала цей показник надзвичайно високим для першої хвилі міграції до Європи, особливо з огляду на те, що частина жінок доглядає маленьких дітей і не має можливості працювати.

Реклама

«Якщо жінка вже працює там, а дитина ходить до школи чи до дитячого садочка, чи до коледжу, чи до університету, мову вони опанували, навіть якщо це німецька… То є проблема», — наголосила експертка.

Вона звернула увагу, що найбільше українців прихистили, зокрема, Німеччина, Польща та Чехія, де багато родин уже встигли облаштувати своє життя.

Водночас Лібанова наголосила, що виїзд за кордон дозволив багатьом українцям урятуватися від війни. Частина з них усе ж повернеться додому, однак із кожним наступним місяцем війни ухвалити таке рішення буде складніше.

Демографічна криза в Україні: що відомо

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, через повномасштабну війну за кордоном перебувають близько 9,5 мільйона цивільних українців. Водночас, за попередньою оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній Україні території проживало близько 29 мільйонів людей.

Реклама

Ситуацію ускладнює стрімке падіння народжуваності. За перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували трохи більше ніж 73 тисячі народжень. Середня кількість дітей на одну жінку знизилася до 0,8–0,9 проти 1,14 до повномасштабного вторгнення.

Для підтримки народжуваності громадська ініціатива запропонувала виплати до 1,2 млн грн за дитину, однак наразі це лише законодавча пропозиція.

Демографи також попереджають про ризик нової хвилі еміграції після війни, адже частина родин може остаточно вирішити залишитися за кордоном.

Новини партнерів

Новини партнерів