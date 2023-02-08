"Дайте нам крила": Зеленський подарував спікеру парламенту Британії шолом одного з найкращих українських пілотів

На шоломі написано: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її".

Президент України Володимир Зеленський під час виступу подарував спікеру парламенту Британії Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів, закликаючи союзників надати сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків".

Про це стало відомо із трансляції виступу президента України.

Також читайте Зеленський після Лондона може відвідати Париж - ЗМІ

За словами Зеленського, шолом належить "одному з найуспішніших асів, і він один з наших королів".

"Ми платимо своїми життями... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю. У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її", - сказав Зеленський та подарував шолом спікеру Палати громад. Та додав: " Я вірю, що цей символ допоможе нам у нашій наступній коаліції, коаліції літаків... крил за свободу".

Під час виступу Зеленський наголосив, що пишається своїми військово-повітряними силами, але зазначив, що їм потрібні літаки для ведення війни. Наприкінці виступу Зеленський сказав, що заздалегідь дякує Британії за "потужні англійські літаки".

Візит Зеленського до Британії 8 лютого

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Там він зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Після цього вони вирушили до резиденції очільника уряду Британії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вестмінстерського палацу, де виступив перед парламентарями. Його зустріли гучними оваціями та вигуками.

За інформацією BFMTV, після візиту до Британії 8 лютого Зеленський може вирушити до Франції. Ймовірно, у Парижі його чекають ввечері середи.

Ракетний удар по Краматорську, Британія страйкує, Лубінець і Саакашвілі – новини 2 лютого

Читайте також: