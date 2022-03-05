"Дайте нам право на існування": Волинська облрада закликала світ закрити небо над Україною

Волинські депутати наголосили, що ворог користується своєю перевагою в повітрі, бо Україні дуже бракує авіації, сучасних ППО та протиракетних систем.

Під час 14 екстреної сесії 5 березня 2022 року депутати Волинської облради одноголосно схвалили звернення до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца про закриття повітряного простору над Україною через ворожі літаки та ракети, які вбивають мирних жителів України.

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Про це йдеться у зверненні Волинської облради.

"Українська нація мужньо бореться проти російського окупанта. Легка прогулянка, на яку сподівався Путін, перетворилася на пекло. Наносимо суттєві втрати ворогу на землі та в повітрі. Орди окупантів стикаються з важким опором і несуть величезні втрати. У безсилій люті московський агресор бомбить українські міста та села, знищує цивільне населення та критичну інфраструктуру, створює гуманітарну катастрофу", - йдеться у повідомленні.

Волинські депутати наголосили, що ворог користується своєю перевагою в повітрі, бо Україні дуже бракує авіації, сучасних ППО та протиракетних систем. У цій війні український народ захищає не тільки свою державу, а й Європу і весь світ від абсолютного і непередбачуваного зла. Якщо агресора не переможуть в Україні, він буде рухатися вперед.

"Депутати Волинської облради просимо негайно закрити повітряний простір над Україною та забезпечити новітніми системами ППО та протиракетної оборони. Це єдиний можливий спосіб гарантувати безпеку мирним жителям наших міст та сіл, зберегти критичну інфраструктуру, убезпечити нашу країну та світ в цілому від небезпечних екологічних та людських катастроф. Ми вважаємо вашу подальшу затримку, щоб прийняти це рішення як сигнал агресору продовжити бомбардувати наші населені пункти та збільшити кількість жертв серед цивільного населення, переважно жінок та дітей. Ми очікуємо, що ви зробите рішучі дії, які притаманні справжнім лідерам демократичного світу. Щиро сподіваємося, що ви прагнете увійти в історію як люди, які зробили все можливе, щоб запобігти геноциду українського народу та захистити основні людські цінності", - наголосили депутати.

Волинські обранці підтримали позицію президента України щодо негайного закриття повітряного простору над Україною.

"Рішення щодо порятунку сотень і тисяч невинних життів – на ваших столах. Не відмовляйтесь від відповідальності захищати світ, захищати власні народи та захищати українців, велику та мужню європейську націю. Підтримайте нашу країну в боротьбі з російськими окупантами і дайте нам право на існування", - йдеться у тексті звернення.

Аналогічні звернення ухвалили інші обласні ради України.