Світ
28
2 хв

"Дайте йому дюйм, він візьме милю": Келлог порівняв Путіна з Гітлером

Келлог провів пряму паралель між діями Кремля та нацистської Німеччини перед Другою світовою війною, а також розповів про особисті враження від «кадебівських» хитрощів російського диктатора.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кіт Келлог

Генерал в відставці Кіт Келлог / © Associated Press

Колишній спецпредставник президента США, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, якщо йому дозволити перемогти. І поки світ обговорює його гучне порівняння Зеленського з Лінкольном, Келлог зробив не менш важливу заяву щодо психології та планів Володимира Путіна.

В інтерв’ю ITV News він наголосив: будь-які поступки Москві стануть фатальною помилкою.

«Дайте йому дюйм — він візьме милю»

Келлог переконаний, що Путіним керує імперський реваншизм.

«Ви повинні розглядати Путіна і Росію як експансіоністську силу. Він хоче відновити Російську імперію — просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм, і він візьме милю», — попередив генерал.

Він провів історичну паралель, яка має налякати європейців.

«Це нагадує мені Другу світову війну: у Мюнхені в 1938 році Гітлер казав, що хоче лише Судети. Потім Рейнську область, потім Польщу, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується», — зазначив Келлог.

На пряме запитання, чи нападе Росія на країну НАТО, якщо Україна впаде, Келлог відповів одним словом: «Безумовно!».

Маніпулятор з КДБ

Келлог, який мав досвід спілкування з російською верхівкою, описав Путіна як професійного маніпулятора, який ніколи не припиняв бути агентом КДБ.

«Він удає, що не розмовляє англійською, але він нею володіє, і ми ловили його на цьому кілька разів раніше», — заявив генерал.

На його думку, єдина мова, яку розуміє Кремль — це сила.

«Єдине, що може протистояти цьому — це міць, влада і сила. Путін реаліст, і якщо ви піднімаєте ставки, він відступить», — резюмував експредставник Трампа по Україні.

