«Дайте йому премію»: Лукашенко зробив несподівану заяву про Трампа

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру. На його думку, американський лідер нібито стримує Європу від початку Третьої світової війни, яка може перерости в ядерний конфлікт.

Про це Лукашенко заявив, коментуючи діяльність Трампа.

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«Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру. Нехай отримає Нобелівську премію миру», — сказав білоруський диктатор.

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Лукашенко також висловив думку, що американському президенту варто вручити нагороду, оскільки той сам її прагне.

«Якщо вже людина цього хоче — дайте йому її. Сам того не усвідомлюючи, він, по суті, стримує „матінку-Європу“ від Третьої світової війни, яка могла б закінчитися ядерним конфліктом», — заявив Лукашенко.

Трамп розкритикував Нобелівський комітет через відмову присудити йому премію миру

Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував Норвезький Нобелівський комітет через те, що не отримав Нобелівську премію миру 2026 року.

Під час передвиборчого мітингу в Сірак'юсі, штат Нью-Йорк, американський лідер назвав рішення комітету ганебним, а його членів — «ворогами цивілізації». Він також заявив, що «не забуде Норвегії» відмови нагородити його.

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До цього Трамп неодноразово стверджував, що заслуговує на Нобелівську премію миру за свої дипломатичні зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів.

«Уже приблизно настав цей час», — говорив президент США журналістам в Овальному кабінеті, коментуючи можливість отримання нагороди.

Лукашенко спрогнозував швидке завершення війни в Україні

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна Росії проти України може завершитися вже найближчими місяцями. Водночас він звинуватив західних партнерів Києва у тому, що бойові дії не вдалося припинити ще 2022 року.

«2022 року це протистояння могло закінчитися за кілька тижнів. Білорусь доклала до цього величезних зусиль», — заявив Лукашенко.

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Білоруський диктатор поклав відповідальність за продовження війни на «друзів» України, які надавали їй військову допомогу. Водночас саме з території Білорусі російські війська наступали на Україну на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

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