Дайвер вижив після 5 днів у підводній пастці: як йому це вдалося (фото)

Порятунок дайвера з підводної печери в Китаї / © South China Morning Post

У Китаї 40-річний дайвер Ван дивом урятувався після п’яти днів і ночей, проведених у пастці в підводній печері, що викликало хвилю подиву та обговорень у соцмережах.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Ван — житель китайського містечка Фурон у Сянсі — 19 липня вирушив пірнати в річку разом із другом. Уже через п’ять хвилин після занурення чоловік зник. Річка має глибину кілька десятків метрів, а вхід до складної системи печер розташований на дев’ятиметровій глибині.

Пошуки розпочалися негайно. До операції долучилися рятувальна команда «Сянсі Шугуан» та спецпризначенці з міста Байсе (регіон Гуансі).

Дайвери-спецпризначенці двічі здійснювали глибокі занурення, але спочатку результату не було. Під час другого занурення вони почули звук, схожий на удари по каменю, та наказали групі на поверхні вимкнути двигуни човнів. Проте шум більше не повторився.

Пошуковці дісталися 130-метрової глибини, але нікого не знайшли. Лише на зворотному шляху, близько 100 м від поверхні, їм пощастило. Капітан команди «Сянсі Шугуан» Тянь Янлін розповів, що Ван справді стукав по каменю, але відповіді не почув. Він бачив, як дайвери пропливли під ним у бік глибших ділянок печери.

Коли в повітряній кишені, де ховався чоловік, залишилося лише 4% кисню, Ван, побачивши, що рятувальники повертаються, стрибнув у воду і почав махати зарядженим ліхтариком. Саме це дозволило його помітити.

«Той момент був його останнім шансом», — сказав Тянь.

Процес пошуків дайвера у підводній печері в Китаї / © South China Morning Post

Чоловік провів усі ці дні в порожнині печери, де була повітряна кишеня, і вижив, харчуючись сирою рибою. Він зізнався, що повністю втратив відлік часу.

Попри пережите, Ван був у хорошому стані та навіть самостійно дійшов до швидкої допомоги. Його перші слова після порятунку були: «У вас є сигарета?»

В історії чоловіка користувачі Мережі побачили справжнє диво:

«Дев’ять метрів під водою, повна темрява, п’ять днів виживання. Неймовірно. Справжнє диво. Його психіка не зламалася. Яка неймовірна сила волі!»

Інший коментатор додав:

«Протриматися п’ять днів і залишитися в гарному стані — це не просто удача, це надлюдські можливості».

А ще один зауважив:

«У печері ж, напевно, була суцільна темрява. Мені цікаво, як він взагалі ловив рибу?»

До слова, 26-річна німецька туристка 12 днів блукала в австралійській пустелі і вижила: пила воду з калюж та ночувала просто неба.