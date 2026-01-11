- Дата публікації
Де і чому водіям дозволяють їздити без ременів безпеки
У Швейцарії під час проїзду так хваними «льодовими дорогами» заборонено прищепатися ременями безпеки.
У більшості країн світу ремені безпеки є обов’язковими для водіїв і пасажирів, а їх ігнорування тягне за собою штрафи. Проте існують нетипові винятки, коли правила працюють навпаки, зокрема — у Швейцарії.
Про це пише «Твоя МАШИНА».
На півночі Швеції взимку з’являються так звані «льодові дороги». Це тимчасові маршрути, прокладені просто поверх замерзлих річок і озер. Оскільки об’їзди займають десятки кілометрів, місцева влада дозволяє рух автотранспорту безпосередньо по кризі. Втім пересування такими шляхами регулюється окремими правилами, і вони можуть здивувати.
Одне з головних обмежень — заборона користуватися ременями безпеки.
Навіщо скасовують ремені
Експерти пояснюють: крижана поверхня є нестабільною, а ризик провалитися під лід хоч і мінімальний, але реальний. У разі надзвичайної ситуації водій та пасажири мають якнайшвидше покинути автомобіль. Застебнуті ремені можуть затримати дорогоцінні секунди та ускладнити евакуацію.
Щобільше, рух крижаними дорогами суворо регламентований:
максимальна швидкість — не більше 30 км/год;
дистанція між автомобілями — щонайменше 50 метрів;
зупинятися заборонено, адже повторний старт може створити небезпеку та додаткове навантаження на лід.
Такі маршрути працюють лише за стабільних погодних умов і постійно контролюються спеціальними службами.
Раніше фахівці розкрили цікавий спосіб боротьби з льодом на лобовому склі.
Так, у компанії LeaseCar радять звернути увагу на звичайну цибулю. Її потрібно розрізати навпіл і протерти лобове скло перед тим, як залишити автомобіль на ніч. Як пояснюється, натуральні олії створюють тонкий захисний шар, який заважає волозі намерзати та руйнує іній у процесі утворення.