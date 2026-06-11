Де найкраще сидіти в літаку на випадок аварії: пілот пояснив

Літак / © Unsplash

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Вибір пасажирського крісла в кінці салону не гарантує найкращих шансів на виживання у разі авіакатастрофи. Безпека конкретного місця залежить від безлічі факторів під час падіння, тому виділити одну універсальну захищену зону в літаку неможливо.

Про це пише ladbible.

Досвідчений пілот American Airlines Стів Шайбнер у програмі «Запитай капітана» назвав міфом думку про те, що хвостова частина літака є найбезпечнішою під час аварії.

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Шайбнер, зазначив, що в історії авіації бували унікальні випадки порятунку в абсолютно різних частинах салону. Як приклад колишній пілот навів рейс компанії Air India під номером 171, де єдиний пасажир, який вижив, сидів на місці 11A.

Також він зазначив, що зазвичай під час аварій передня частина літака приймає на себе основний удар від зіткнення, тому логічно припустити, що задня частина менше піддається цьому впливу.

«Я не знаю, чи розбили вони літак, чи ні. Було б цікаво подивитися, якби в мене був вибір: ззаду чи спереду, і я б знав, що літак розіб’ється, я б обрав ззаду. Звичайно, чому б і ні?» — підсумував пілот.

Водночас наукові дослідження та експерименти демонструють різні результати. Під час краш-тесту 2012 року, коли літак Boeing 727-200 навмисно розбили для перевірки безпеки, манекени в перших семи рядах повністю «загинули». Тоді як пасажири в середній та хвостовій частинах салону мали високі шанси вижити.

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Професор Массачусетського технологічного інституту Р. Джон Хансман підтвердив, що передня частина літака під час аварії діє як амортизатор, тому місця в кінці салону іноді дійсно є найбезпечнішими. Проте доцент Авіаційного університету Ембрі-Ріддл Кері Грант наголосив, що реальна безпека залежить від місця удару, швидкості та кута падіння літака.

Колишній керівник з безпеки авіації США зазначив, що найбільше шансів у тих пасажирів, які сидять близько до аварійного виходу, адже вони можуть швидше вийти. А керівниця компанії The Interaction Group Тріша Фергюсон додала, що всі літаки та їхні двері влаштовані по-різному. Тому вона радить перед кожним зльотом обов’язково читати інструкцію з безпеки.

Нагадаємо, пасажир авіакомпанії Frontier Airlines спробував відкрити аварійні двері просто під час польоту, через що літак довелося терміново посадити в Маямі. Цей випадок змусив людей знову заговорити про безпеку в повітрі. Проте, як кажуть закони фізики та інженери, відкрити двері літака на великій висоті силами однієї людини просто неможливо.

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