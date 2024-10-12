Де похований Колумб і ким він був за національністю: сенсаційне відкриття учених

Іспанські вчені за допомогою аналізу ДНК підтвердили, що останки Колумба дійсно поховані в гробниці в Севільському соборі в Іспанії. Ця знахідка вирішує давні дебати щодо місця його останнього спочинку. Окрім того, може бути остаточно вирішене питання національності першовідкривача Америки.

Про це повідомляє New York Post .

Під керівництвом експерта-криміналіста Мігеля Лоренте дослідники проаналізували крихітні зразки останків із Севільї, порівнюючи їх із останками відомих родичів Христофора Колумба.

Висновки їхнього дослідження будуть оприлюднені в документальному фільмі під назвою “ДНК Колумба: Справжнє походження”, який транслюватиме національний мовник Іспанії TVE.

Хоча Лоренте не розкрив остаточних результатів під час недавнього брифінгу, він заявив, що сучасні технології остаточно підтвердили, що останки в Севільї належать Колумбу.

Він визнав проблеми з дослідженням національності Колумба через велику кількість залучених даних, але зазначив, що результати “майже абсолютно достовірні”.

Традиційно вважається, що Колумб походив з італійської Генуї, але альтернативні теорії припускають, що він міг бути іспанським євреєм, греком, баском або португальцем.

Останки Колумба мають складну історію переміщення.

Він помер у Вальядоліді, Іспанія, у 1506 році, але хотів, щоб його поховали на Еспаньолі, нині Домініканська Республіка та Гаїті. Його останки були перевезені на Кубу в 1795 році, а пізніше вважалося, що їх перевезли до Севільї в 1898 році.

Однак деякі дані свідчать про те, що частини його останків все ще можуть бути в Карибському басейні, оскільки фрагменти кісток, які, як вважають, належали Колумбу, були знайдені у свинцевій труні в Санто-Домінго в 1877 році.

Нагадаємо, дослідник найвідомішого у світі серійного вбивці Джека-різника вважає, що він викрив його, і навіть створив зображення того, який він міг мати вигляд.

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