"Де ППО? А немає": експерт розповів, чому російська система не змогла відбити атаку дронів на Москву

ППО навколо Москви перевантажується під час масованих ударів

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Попри те, що значна частина російських систем протиповітряної оборони зосереджена навколо Москви, навіть така щільна мережа має вразливі місця. Російська ППО не є абсолютно непроникною та може мати проблеми під час масованих або комбінованих атак.

Це пояснив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «Київ 24».

За його словами, навколо російської столиці дійсно створена багаторівнева система оборони з кількома кільцями різних комплексів. Однак кожен окремий елемент має обмежений радіус дії та не може одночасно контролювати всі напрямки.

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«Якщо, наприклад, комплекс відпрацював по групі цілей і показав хороший результат, він не може працювати безперервно. Йому потрібен час на перезарядку, відновлення готовності та технічне обслуговування. І в цей момент може з’явитися інша ціль», — пояснив Криволап.

Вертикаль управління

Експерт зазначив, що російська система ППО побудована за принципом жорсткої вертикальної структури управління. На його думку, це створює проблему зі швидким обміном інформацією та координацією між різними елементами оборони.

«Російська ППО за своєю ідеологією відповідає вертикальній системі управління. Там недостатньо розвинені горизонтальні зв’язки між підрозділами, які мають швидко реагувати на зміну ситуації», — сказав він.

Криволап також звернув увагу, що російські комплекси С-300 та С-400 мають основне призначення — боротися з аеродинамічними цілями, такими як літаки, вертольоти, крилаті ракети та великі безпілотники. Водночас їхня ефективність проти окремих типів швидких або нестандартних цілей може бути обмеженою.

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За словами експерта, саме тому навіть значна кількість засобів ППО навколо Москви не гарантує повного захисту міста.

«Коли росіяни волають: „Де ППО?“, а немає ППО. Вона може бути зайнята, перезаряджатися або просто не встигати реагувати на нову хвилю цілей», — підсумував Криволап.

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