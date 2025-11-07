Де працює найбільше українських біженців: рейтинг країн

Українські біженці / © ТСН.ua

Серед країн, що прийняли українських біженців, зафіксовано величезний розрив у рівнях працевлаштування, який варіюється від 78% до 17%. Найкращий результат демонструє Польща, тоді як Іспанія та Норвегія пасуть задніх.

Про це повідомляє Notes from Poland.

Найвищий рівень працевлаштування серед українських біженців зафіксовано у Польщі — там роботу мають майже четверо з п’яти людей працездатного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. До трійки країн-лідерів також увійшли Литва та Велика Британія.

Водночас у таких країнах, як Іспанія, Латвія та Норвегія, рівень зайнятості українців залишається відносно низьким.

У яких країнах працює найбільше українських біженців?

Згідно зі звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (OЕСР), 78% українських біженців у Польщі мають роботу. На другому місці — Литва (72%), а замикає трійку Велика Британія (69%).

10 країн із найвищою часткою працевлаштованих українців:

Польща — 78% Литва — 72% Велика Британія — 69% Швеція — 66% Чехія — 63% Данія — 62% США — 61% Естонія — 59% Нідерланди — 59% Франція — 42%.

Натомість у деяких країнах показники значно нижчі: в Іспанії працевлаштовано лише 17% українських біженців, у Норвегії — 31%, а в Латвії — 33%.

Чому такі відмінності?

Аналітики OECР пояснюють, що рівень зайнятості українців у різних країнах залежить від кількох факторів — структури місцевих ринків праці, кваліфікації новоприбулих та ефективності державних програм інтеграції.

Високий показник Польщі, зокрема, пов’язують із географічною близькістю до України, мовною подібністю та оперативним відкриттям доступу біженців до ринку праці.

Таким чином, країни, які швидко адаптували свою політику до потреб українців, сьогодні демонструють найуспішніші результати з інтеграції українських біженців у свої економіки.

До слова, у країнах Євросоюзу наразі перебувають близько 4,7 млн українських громадян під механізмом тимчасового захисту, і ця кількість щотижня зростає. Спецпредставниця ЄС Ілва Йоганссон заявила, що Євросоюз переходить до нового етапу співпраці з українцями — від тимчасового захисту до партнерства та формування діаспори. Вона підкреслила, що тимчасовий захист має залишатися тимчасовим.

Зауважимо, німецький уряд розглядає можливість скасування права на отримання соціальної допомоги для українських біженців, які не працюють.