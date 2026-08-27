Де в Європі буде безпечніше у разі ядерної війни з Росією: експерти назвали країни

Ядерний вибух (ілюстративне фото) / © Pixabay

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Експерти назвали країни Європи, які потенційно можуть мати кращі шанси уникнути найтяжчих наслідків у разі ядерної війни. Водночас вони наголошують: повністю безпечного місця в такому сценарії не існує.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

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Найбільш вразливими вважаються країни, що мають стратегічне значення для НАТО або розташовані ближче до потенційних зон ударів.

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До зон підвищеного ризику відносять, зокрема, Німеччину, Польщу та Італію. У разі удару з боку Росії серйозних наслідків також можуть зазнати країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва.

Де шанси можуть бути вищими

Відносно безпечнішими експерти називають Португалію та Ірландію. Їхня перевага — віддаленість від багатьох потенційних військових і стратегічних цілей у Європі.

Водночас навіть ці країни не можуть бути повністю захищені. Після ядерного вибуху радіоактивні частинки можуть поширюватися атмосферою далеко за межі місця удару.

Не гарантує безпеки й нейтральний статус. За оцінками експертів, Австрія та Швейцарія також можуть постраждати від непрямих наслідків ядерного конфлікту.

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Чому тема знову стала актуальною

Обговорення ризиків відбувається на тлі повідомлень The Wall Street Journal про оцінки американської розвідки. За даними видання, Володимир Путін у найближчі роки нібито може спробувати перевірити готовність НАТО до відповіді обмеженою атакою на одну з країн Альянсу.

Кремль такі припущення заперечує. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав подібні повідомлення такими, що не відповідають намірам Росії.

На цьому тлі увагу привернув і нещодавній закритий візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Деталі його переговорів офіційно не розкривалися.

Експерти при цьому наголошують, що у випадку масштабного ядерного конфлікту поняття «безпечної країни» буде дуже умовним: навіть держави, які не стануть прямими цілями, можуть зіткнутися з радіаційним забрудненням, перебоями з продовольством, енергетикою та іншими наслідками.

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Нагадаємо, раніше Годинник Судного дня перевели на рекордні 85 секунд до опівночі. Серед головних причин називали послаблення міжнародного контролю над озброєннями та ризик нової гонки ядерних озброєнь.

Після завершення дії договору New START США та Росія вперше з 1972 року залишилися без чинної угоди, яка обмежувала б стратегічні ядерні арсенали. Водночас Китай продовжує нарощувати свій ядерний потенціал — його арсенал уже перевищує 600 боєголовок.

На тлі сумнівів щодо надійності американських гарантій безпеки в Японії та Південній Кореї також дедалі активніше обговорюють можливість створення власної ядерної зброї. Експерти попереджають, що розширення кількості ядерних держав підвищує ризик помилок і неконтрольованої ескалації.

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