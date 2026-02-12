Де в Європі найкраще спати: рейтинг і міста-аутсайдери

Цюріх / © pexels.com

Нове дослідження визначило лідерів та аутсайдерів за якістю нічного сну серед 25 мегаполісів Європи. Поки Цюрих пропонує спокій, мешканці та гості Лондона і Праги страждають від шуму та заторів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Європейський індекс сну за 2026 рік проаналізував ситуацію у 25 містах, щоб встановити, де засинати найкомфортніше, а де — найскладніше.

У дослідженні врахували екологічні та поведінкові чинники, які безпосередньо впливають на нічний відпочинок: рівень шуму й світлового забруднення, якість повітря, поширеність куріння, споживання алкоголю та середню тривалість сну серед мешканців і туристів у містах.

Кожен показник оцінювали за системою штрафних балів: що нижчий підсумковий результат, то кращі умови для сну.

Найгірші міста Європи для нічного сну

Найгірші позиції у списку посіли Прага, Варшава та Барселона — міста, де характерні тривалий нічний шум, активність у пізній час і високий рівень дорожнього руху. Прага отримала низьку оцінку через високі показники споживання алкоголю, куріння та особливо сильне шумове забруднення.

Лондон також опинився серед аутсайдерів — 20-те місце з 25 із результатом 36,12 бала з максимально можливих 70. Окрім забрудненого повітря та пізніх пересувань містом, головною причиною поганого сну у британській столиці назвали високий рівень шуму.

Разом із щільним трафіком, активним нічним життям і постійним фоновим гулом це створює майже неминучі проблеми зі сном як для туристів, так і для місцевих, особливо в районах із великою кількістю готелів і житла для короткострокової оренди.

Водночас дослідження показало, що розмір міста не завжди визначає якість нічного відпочинку. Наприклад, Париж продемонстрував кращі результати, попри подібну щільність населення, туристичне навантаження та транспортні труднощі.

Барселона, яка стала третьою з кінця, продемонструвала найвищий рівень шуму серед усіх міст рейтингу — через великий потік туристів, розвинене нічне життя та щільну забудову.

Найкращі міста Європи для нічного сну

Натомість найкращим містом Європи для сну визнали Цюрих, далі йдуть Амстердам і Стокгольм. Високі позиції вони отримали завдяки нижчим рівням шуму та ефективному контролю нічної активності.

Цюрих вирізняється низьким світловим забрудненням і відносно доброю якістю повітря, тоді як Амстердам і Стокгольм зменшують шум завдяки продуманому міському плануванню — зокрема зеленим зонам і регулюванню транспортних потоків, що допомагають приглушувати звуки.

До слова, за дослідженням Euronews, Брюссель визнано найнебезпечнішою столицею Європи 2025 року через сплеск озброєного насильства, особливо в районах Андерлехт і Моленбек. Загалом у Європі зростає бандитська активність: до списку найризикованіших міст також увійшли Стокгольм, Марсель та Амстердам. Помірний ризик зберігається в Парижі та Римі, тоді як найбезпечнішими містами з поодинокими випадками стрілянини названо Варшаву, Берлін, Гельсінкі, Прагу та Відень.