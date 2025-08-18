"Де він?": Трамп не зміг знайти президента Фінляндії на брифінгу

Президент Фінляндії Александр Стубб сидить справа від Володимира Зеленського / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп втрапив у конфуз під час брифінгу за участю європейських лідерів і Володимира Зеленського. Трамп не зміг знайти президента Фінляндії Стубба, коли представляв його, хоча фінський лідер сидів просто навпроти.

«Президент Стубб із Фінляндії. Він десь… десь серед нас…», — розгублено шукає очима лідера Фінляндії Трамп.

«Я ось тут», — незворушно каже Стубб.

«Ти виглядаєш краще, ніж будь-коли. Ти зробив чудову роботу, і ми хотіли, щоб ти був тут», — відповів Трамп.

Коли президент США надавав слово Стуббу, то назвав його «молодими і потужним лідером». Зауважимо, що Стуббу 57 років.

У відповідь лідер Фінляндії пожартував, що розповість про цей комплімент своїй дружині.

Далі Стубб каже, що, на його думку, «за останні два тижні ми, ймовірно, досягли більшого прогресу в припиненні цієї війни, ніж за останні три з половиною роки».

Стубб пояснює, чому він присутній як представник Фінляндії — тому що його країна має великий кордон з Росією.

«У нас, звичайно, є власний історичний досвід з Росією… і якщо подивитися на позитивні сторони нашого нинішнього стану, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні Росії та досягти тривалого та справедливого миру. Ситуація дуже складна, але саме тому ми тут», — додав Стубб, натякаючи, що за підсумками війни з СРСР Фінляндія втратила значну частину своєї території, але зуміла зберегти незалежність, і не потрапила за «залізну завісу» Кремля.

