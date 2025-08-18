- Дата публікації
"Де він?": Трамп не зміг знайти президента Фінляндії на брифінгу
Трамп загубив очільника Фінляндії: як президент США шукав Александра Стубба, який сидів навпроти
Президент США Дональд Трамп втрапив у конфуз під час брифінгу за участю європейських лідерів і Володимира Зеленського. Трамп не зміг знайти президента Фінляндії Стубба, коли представляв його, хоча фінський лідер сидів просто навпроти.
«Президент Стубб із Фінляндії. Він десь… десь серед нас…», — розгублено шукає очима лідера Фінляндії Трамп.
«Я ось тут», — незворушно каже Стубб.
«Ти виглядаєш краще, ніж будь-коли. Ти зробив чудову роботу, і ми хотіли, щоб ти був тут», — відповів Трамп.
Коли президент США надавав слово Стуббу, то назвав його «молодими і потужним лідером». Зауважимо, що Стуббу 57 років.
У відповідь лідер Фінляндії пожартував, що розповість про цей комплімент своїй дружині.
Далі Стубб каже, що, на його думку, «за останні два тижні ми, ймовірно, досягли більшого прогресу в припиненні цієї війни, ніж за останні три з половиною роки».
Стубб пояснює, чому він присутній як представник Фінляндії — тому що його країна має великий кордон з Росією.
«У нас, звичайно, є власний історичний досвід з Росією… і якщо подивитися на позитивні сторони нашого нинішнього стану, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні Росії та досягти тривалого та справедливого миру. Ситуація дуже складна, але саме тому ми тут», — додав Стубб, натякаючи, що за підсумками війни з СРСР Фінляндія втратила значну частину своєї території, але зуміла зберегти незалежність, і не потрапила за «залізну завісу» Кремля.
