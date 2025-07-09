"Де ви навчилися так гарно говорити?": Трамп здивував незнанням офіційної мови Ліберії

Трамп здивував мережу, захопившись англійською президента Ліберії / © Associated Press

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Під час державного обіду в Білому домі президент США Дональд Трамп здивував багатьох, захопившись англійською мовою свого ліберійського колеги Джозефа Бокаї. Почувши, як президент Ліберії розмовляє, Трамп запитав: «Яка гарна англійська. Прекрасна англійська. Де ви навчилися так красиво говорити?».

Про це повідомляє JFeed.

Відео цього моменту швидко стало вірусним у соцмережах, викликавши шквал критики та насмішок на адресу Трампа. Користувачі дивувалися, що очільник США не знав, що англійська є офіційною мовою Ліберії.

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Зв’язки США з Ліберією

Зв’язки Ліберії з Америкою сягають понад 150 років. Країна, розташована на західному узбережжі Африки, була заснована 1822 року Американським колонізаційним товариством як колонія для вільних афроамериканців.

Ліберія здобула незалежність 1847 року, ставши першою африканською республікою, керованою людьми афроамериканського походження. Саме завдяки цьому англійська мова з самого початку стала найпоширенішою і згодом єдиною офіційною мовою в країні. Усе офіційне листування, від конституції до законодавства, ведеться англійською. Однак у Ліберії також розмовляють щонайменше 20 регіональними мовами.

Нагадаємо, Пентагон вчетверо збільшив загальний обсяг планованих закупівель ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot у новому фінансовому році, що стартує 1 жовтня. На ці потреби планують виділити 1,3 мільярда доларів.