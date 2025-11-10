Де знайти роботу українцям в Німеччині без знання мови та без кваліфікації, скільки можна заробляти

Робота в Німеччині

Для багатьох українців, які опинилися в Німеччині через війну, перше питання після вирішення житлових і побутових питань — як швидко знайти роботу, коли немає вільного володіння німецькою мовою та немає формальної професійної кваліфікації.

Хто має право працювати

Дуже важливо розуміти, що юридично українці в Німеччині не є «класичними біженцями» у сенсі Женевської конвенції. Є два різних статуси, які часто плутають:

«Біженець» (Flüchtlingsstatus) — це статус людей, які шукають притулок за процедурою Asyl і очікують рішення про надання політичного притулку;

«Тимчасовий захист» (vorübergehender Schutz) — саме цей статус отримала більшість громадян України після 24 лютого 2022 року, відповідно до § 24 Закону про перебування (Aufenthaltsgesetz).

Ці два статуси різняться правами. Українці з тимчасовим захистом мають законне право на роботу без окремого дозволу. Їхній дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG) надається автоматично на підставі директиви ЄС 2001/55/EG і включає такі права:

проживання в Німеччині (спочатку на один рік з можливістю продовження);

доступ до ринку праці — тобто повне право працювати;

право отримувати соціальні виплати через Jobcenter;

можливість навчання, відвідування курсів та участі в інтеграційних програмах.

На посвідці про проживання для українців є офіційний запис «Erwerbstätigkeit erlaubt», що означає — робота дозволена. Саме тому Jobcenter і Федеральне агентство зайнятості активно допомагають громадянам України працевлаштуватися, а українці мають рівні умови для легальної роботи, як і інші резиденти країни.

Виняток становлять лише ті, хто ще не отримав дозвіл на проживання (§ 24 AufenthG) або подав заяву на політичний притулок (Asyl) — у таких випадках дозвіл на роботу тимчасово обмежений до ухвалення рішення. Проте більшості українців у цьому не потрібно — статус тимчасового захисту надає усі необхідні права одразу.

Куди звертатися для пошуку роботи перш за все: Jobcenter та Федеральне агентство зайнятості

Перший крок — звернутися у місцевий Jobcenter або Agentur für Arbeit (Федеральне агентство зайнятості). Ці установи працюють із людьми з України, допомагають із реєстрацією, консультують щодо доступних вакансій, соціальних виплат і можливостей інтеграції на ринок праці. Для біженців часто доступні спеціальні програми працевлаштування та консультації українською або англійською мовами у великих центрах, а також послуги з пошуку роботи і підбору короткострокових варіантів зайнятості. Звернення до Jobcenter — важливий старт, оскільки вони також допоможуть із оформленням і повідомлять про локальні вакансії та ярмарки праці.

Які роботи доступні без знання мови і без диплома

Ринок праці в Німеччині має попит на так звані «unskilled» (без спеціальної підготовки) позиції.

Серед найпоширеніших варіантів для людей без знання мови та без формальної кваліфікації — робота на складах (Lagerhelfer),

пакувальники,

прибиральники й клінінгові служби,

сезонні роботи в аграрному секторі,

підсобні роботи на будівництві,

помічники на виробництві,

робота в їдальнях і кухонна допомога в готелях чи закладах громадського харчування.

Часто такі вакансії доступні через тимчасові агентства праці (Zeitarbeit), які набирають людей швидко і пропонують погодинну оплату. Окремі платформи та агенції спеціалізуються саме на короткострокових і нічних змінах, які не вимагають досконалої німецької.

Тимчасові агентства, Minijob та інші формати зайнятості

Якщо вам потрібен швидкий дохід, варто шукати роботу через тимчасові агентства (Zeitarbeit) і сайти з вакансіями, або розглядати формат Minijob (дрібна зайнятість). Minijob — це варіант для підробітку з обмеженим місячним доходом (правила змінювалися в останні роки, тому важливо перевіряти актуальний ліміт у кожному конкретному році). Minijob підходить для тих, хто поки що не може працювати повний робочий день через мовний бар’єр або сімейні обов’язки, але потребує стабільного додаткового доходу. Тимчасові агентства можуть запропонувати і короткі контракти з погодинною оплатою, і шлях до постійного працевлаштування — часто після кількох місяців працездатності працівника.

Скільки в середньому можна заробляти — орієнтовні розрахунки

Орієнтир для мінімальної погодинної оплати в Німеччині — центральний показник мінімальної заробітної плати, який застосовується до більшості непрофесійних робіт.

За офіційними даними загальний мінімум в країні встановлений на рівні 12,82 євро за годину (станом на 1 січня 2025 року).

Це означає, що людина без кваліфікації, яка працює неповний робочий день (20 годин/тиждень), при оплаті на рівні мінімуму може отримувати приблизно 1 110 євро брутто на місяць; при 30 годинах — близько 1 667 євро; при повній зайнятості 40 годин — близько 2 222 євро брутто. Бруто означає суму до вирахування податків, зборів та інших обов’язкових відрахувань. це повна нарахована сума, заробітної плати.

Якщо погодинна ставка в конкретній вакансії вища (наприклад, 14,50 або 17,00 євро/год), відповідні місячні доходи зростають пропорційно — до 2 500–2 900 євро брутто.

Практичні кроки: що потрібно зробити, щоб почати працювати

Насамперед необхідно мати базові документи: реєстрацію місця проживання (Anmeldung), ідентифікаційний номер (Steueridentifikationsnummer) та банківський рахунок для отримання зарплати.

Jobcenter/Arbeitsagentur допоможуть із переліком конкретних документів і часто направляють на співбесіди або на ярмарки вакансій.

Якщо ви оформлені як біженець за § 24 AufenthG, роботодавцю не потрібно додатково отримувати дозвіл на роботу. Водночас корисно звернутися до місцевих благодійних організацій і волонтерських центрів — вони часто мають списки підприємств, які готові працевлаштовувати людей без знання мови.

Мовні курси та інтеграція — інвестиція в майбутній дохід

Хоча існують вакансії, де можна почати без знання німецької, для підвищення заробітку та отримання стабільнішої роботи знання мови надзвичайно важливе. Федеративне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) організовує інтеграційні курси, де можна вивчати мову й отримати базове уявлення про життя в Німеччині. Навчання може значно розширити спектр доступних вакансій — від кваліфікованих помічників до позицій у сфері догляду (Pflegehilfe) чи офіційного визнання наявних кваліфікацій.

Поради при пошуку роботи без знання мови

Корисно шукати роботодавців, які вже мають досвід працевлаштування іноземців — великі логістичні центри, мережі супермаркетів, клінінгові компанії, невеликі виробничі цехи та сезонні фермерські господарства. При працевлаштуванні через Zeitarbeit ви швидше отримаєте перший контракт; часто після кількох місяців компанія-замовник може взяти працівника безпосередньо. Не менш важливі базові знання трудових прав, навіть без знання мови ви маєте право на мінімальну оплату праці та соціальні гарантії.

Отже, почати працювати в Німеччині без знання мови і без кваліфікації цілком реально. Найшвидші варіанти — склади, клінінг, допоміжні роботи на виробництві, сезонна аграрна праця та Minijob. Заробіток при мінімальній ставці — від 1 100 до 2 300 євро брутто, а через Zeitarbeit або на логістичних підприємствах можна заробляти до 3 000 €. Головне — мати дозвіл на проживання за § 24 AufenthG, звернутися в Jobcenter, відкрити банківський рахунок і паралельно почати мовні курси.