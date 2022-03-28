"Дедалі більше людей у світі – на боці добра у цій битві зі злом": Зеленський показав, як з усієї планети підтримують Україну (фото)

"Дедалі більше людей у світі – на боці добра у цій битві зі злом": Зеленський показав, як з усієї планети підтримують Україну (фото)

Триває тридцять третя доба героїчного протистояння України.

Підтримка усього світу Україні щодня зростає та міцніє. Кожного дня люди з усіх куточків планети не втомлюються і виходять на мирні акції проти військової агресії Росії.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото, як українців підтримують з усього світу.

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"Дедалі більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють іти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії, нашого національного характеру", - написав голова держави.

Раніше дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі Грегуар-Трюдо – записала відео на підтримку українців. Його опублікувала на своїй сторінці в Instagram перша леді Олена Зеленська.

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