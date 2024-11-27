Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися у Німеччині: влада назвала цифри

Зокрема, влада помічає, що збільшується кількість відвідувачів курсів німецької мови. Також українці дуже зацікавлені в пошуку роботи.

Дедалі більше біженців з України хочуть залишитися у Німеччині назавжди. Згідно з опитуванням, на сьогодні таких 65%.

Про це повідомив президент німецького Державного управління у справах біженців Марк Зайберт, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За словами Зайберта, у притулку для біженців Тегель, де живуть тисячі людей з України, проводять регулярні опитування. Так, півтора року тому більшість людей казали, що хочуть повернутися до України.

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"Зараз більшість у 65 відсотків кажуть: "Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємося", – сказав німецький посадовець.

"Ми бачимо, що картина змінюється. Ми також помічаємо це у більшій кількості відвідувачів на курсах німецької мови", – додав він.

На ярмарках вакансій, подібних до того, що відбувся кілька днів тому безпосередньо у великому закладі розміщення Тегель, українці були дуже зацікавлені в пошуку роботи.

Після початку повномасштабної війни багато українців втекли з країни, зокрема до Берліна. Точно не відомо, скільки українців проживає у столиці Німеччини, однак за оцінками, може йтися про 50-60 тис.

До слова, у серпні єврокомісар із питань праці та соціальної політики Ніколас Шміт інформував, що багато українських біженців добре інтегрувалися на ринку праці у країнах ЄС. Так, із 4,3 млн українців на той момент працюали 1,6 млн.

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