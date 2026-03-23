Дедлайн минув, почалися переговори: Трамп розкрив деталі діалогу з Іраном

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що США та Іран ведуть переговори щодо припинення війни, і між ними є «важливі пункти згоди».

Про це глава Білого дому сказав сьогодні, 23 березня, у розмові з журналістами.

Угода з Іраном

Щодо Ірану, він заявив ЗМІ, що «вони дуже хочуть укласти угоду — ми також хотіли б укласти угоду». Трамп додав, що «ми зустрінемося сьогодні, ймовірно, телефоном».

Він сказав, що переговори відбулися в неділю і що очікує угоди, яку буде досягнуто дуже скоро. У переговорах брали участь посланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Висловивши оптимізм щодо перспективи досягнення врегулювання з Іраном, Трамп одразу попередив, що угода ще далеко не готова, додавши: «Ні, у нас є дуже серйозний шанс укласти угоду. Це нічого не гарантує. Я нічого не гарантую».

Ядерна зброя

За його словами, США та Тегеран обговорюють 15 пунктів угоди щодо припинення війни, серед яких відмова іранського режиму від своєї програми ядерної зброї була пунктами «номер один, два та три». Трамп запевнив, зщо Тегеран зобов’язався не мати ядерної зброї.

«У них ніколи не буде ядерної зброї — вони з цим погодилися», — сказав він.

Контроль над Ормузькою протокою

Президент США заявив, що хоче бачити спільний контроль над Ормузькою протокою з Іраном.

«Вона (протока — ред.) буде спільно контролюватися, і, можливо, контролюватиметься мною та аятолою, ким би він не був», — каже глава Білого дому.

Удари по енергетиці Ірану

Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив «ударити та знищити» іранські електростанції, якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку — життєво важливий водний шлях, який Тегеран фактично закрив під час війни — протягом 48 годин. Його дедлайн мав закінчитися сьогодні.

«Очікувалося, що ми підірвемо їхні найбільші електростанції, будівництво яких коштувало понад 10 мільярдів доларів. Один удар — і вона зникла. Навіщо їм це? Тож вони подзвонили. Не я дзвонив — вони дзвонили. Вони хочуть укласти угоду», — заявив Трамп.

Далі він скащав, що Сполучені Штати відкладуть подальші удари по енергетичній інфраструктурі Ірану до завершення переговорів.

Позиція Ізраїлю

Президента США запитали, чи дотримуватимуться Ізраїль цієї угоди з Іраном, якщо її удасться укласти. Він відповів, що США розмовляли з Ізраїлем «нещодавно»:

«Я думаю, що Ізраїль буде дуже задоволений тим, що ми маємо. Це буде мир для Ізраїлю. Довгостроковий мир, гарантований мир, якщо це станеться. Ми дуже готові укласти угоду», — наполягав Трамп.

Нагадаємо, в Ірані спростували заяву президента США Дональда Трампа про переговори між Вашингтоном і Тегераном. Так, іранська сторона заявляє, що інформація не відповідає дійсності.

