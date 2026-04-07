США та Іран

У переговорах між США та Іраном за останню добу з’явилися ознаки прогресу, однак досягнення угоди про припинення вогню до встановленого Дональдом Трампом дедлайну виглядає малоймовірним.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та ізраїльських посадовців, а також інші обізнані джерела.

У Білому домі, за словами одного з чиновників, акцент змістився з питання «чи можлива угода взагалі» до «чи встигнуть її укласти до дедлайну».

Дедлайн Трампа: коли очікують рішення і що буде у разі провалу

Йдеться про встановлений президентом США Дональдом Трампом термін — 20:00 за східним часом (03:00 за Києвом).

У разі провалу переговорів або відсутності достатнього прогресу для його продовження, сторони можуть перейти до безпрецедентної ескалації конфлікту.

Трамп раніше пригрозив Ірану ударами по інфраструктурі, зокрема мостах, електростанціях, нафтових і водних об’єктах, якщо Тегеран не погодиться на відкриття Ормузької протоки. У відповідь Іран заявив про готовність атакувати енергетичну та водну інфраструктуру країн Перської затоки.

Основними перешкодами для домовленостей залишаються вимоги Ірану щодо гарантій, що США та Ізраїль не відновлять бойові дії після паузи, а також повільна комунікація іранського керівництва через безпекову ситуацію.

Хто залучений до переговорів

Переговори тривають за участю посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, повідомляють джерела.

До процесу залучені віцепрезидент США Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф, а також радник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Окремо Віткофф підтримує прямий контакт із головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

За інформацією джерел, Іран нещодавно передав зустрічну пропозицію, яка не повністю відповідає позиції США, однак у Вашингтоні її оцінили як більш конструктивну, ніж очікувалося. Посередники працюють над доопрацюванням умов.

Серед варіантів, що обговорюються, — пакет взаємних кроків для відновлення довіри, зокрема відкриття Ормузької протоки в обмін на гарантії завершення війни. Також розглядається можливість 45-денного перемир’я, яке дозволить продовжити переговори щодо ширшої угоди.

Водночас не виключаються нові формати переговорів, включно з особистою зустріччю делегацій або онлайн-перемовинами за участю посередників.

«Переговори триватимуть до завершення встановленого дедлайну. У США заявляють, що подальший розвиток подій залежить від рішення Тегерана», — зазначають в Axios.

Тим часом американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине».

Іран відреагував. Згідно із повідомленням джерел, він припинив безпосередні контакти зі США після заяви Трампа.