Дефіцит пального і вибори під загрозою: Зеленський розкрив дані розвідки щодо кризи в РФ

У Росії можуть скасувати вибори до Держдуми / © Getty Images

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У Росії розглядають можливість перенесення або навіть скасування парламентських виборів, запланованих на вересень 2026 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

За словами глави держави, російська влада стикається зі зростаючими економічними та соціальними проблемами, які стають дедалі помітнішими на тлі війни проти України.

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«Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму. Їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що однією з ознак наростання внутрішньої кризи є проблеми із забезпеченням паливом. За даними української розвідки, дефіцит бензину та дизельного пального вже фіксується більш ніж у 60 регіонах Росії.

Зростання цін на пальне в РФ

«Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є», — наголосив президент.

Зеленський пов’язав погіршення ситуації в Росії з рішенням Кремля продовжувати війну проти України попри міжнародний тиск та пропозиції щодо переговорів.

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За його словами, Москва відмовляється від реальних кроків до припинення бойових дій і не реагує на українські ініціативи щодо зустрічей та мирного врегулювання.

«Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, повідомлення про дефіцит пального та різке зростання цін в РФ йшлося раніше. Зокрема, із посилання на заяви представників авіаційної галузі.

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