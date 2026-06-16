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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дефіцит пального у Москві: росіяни годинами стоять у чергах на заправках

У Москві спалахнула паливна криза: водії годинами стоять у чергах на АЗС через проблеми з бензином. Російська влада заперечує дефіцит, але вже запроваджує обмеження на продаж пального.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Дефіцит пального у Москві

Дефіцит пального у Москві

Російські ЗМІ повідомляють про критичну ситуацію з паливом у Москві. Зокрема, на трасі Москва — Санкт-Петербург стоять кілометрові черги до АЗС. Місцеві жителі нарікають на відсутність бензину та черги.

У Москві критична ситуація з паливом: що відомо

Росіяни зафільмували та виклали у соцмережі відео, як стоять величезні черги на заправки трасою Москва — Санкт-Петербург. Місцеві жителі називають ситуацію «жахіттям» і нарікають на брак пального.

«Якесь жахіття! Ви просто подивіться, що твориться у Москві! Кілометрова черга на заправку — ми вже хвилин 40 тут стоїмо. Я думав, до нас ця біда не дійде», — жаліється росіянин.

Відео: черги за паливом у Москві / соцмережі

Попри величезні черги на заправках та брак пального, у Російській паливній спілці спростовують інформацію про дефіцит бензину. Там заявляють, що кожна московська АЗС забезпечена пальним. А ліміти нібито запроваджують, аби запобігти суспільній паніці та ажіотажу.

Ті заправки, які ще продають паливо у Москві, приймають лише готівку. На АЗС кажуть, що обмеження продажу палива відбувається «з технічних причин».

Перший заступник голови комітету Держдуми з енергетики Ігор Ананських визнав, що обмежувати продаж бензину на російських заправках почали через українські удари БпЛА та проблеми з логістикою.

Обмеження на продаж пального у Москві

Російський паливний ринок охопила масштабна криза, яка змусила одну з провідних нафтових компаній країни, «Татнєфть», обмежити відпуск бензину та дизельного пального на всіх своїх заправках.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що такий дефіцит є закономірною розплатою для пересічних громадян за військову авантюру Кремля.

Проблеми з постачанням найбільше проявилися в Москві та Санкт-Петербурзі, де водіям запровадили жорсткі ліміти — не більше 20 літрів бензину та 40 літрів дизеля в одні руки.

Аналогічний колапс спостерігається і на захоплених українських територіях. У Донецьку автівки стоять у величезних чергах на АЗС. Через це місцевим доводиться їздити до РФ за бензином.

Водночас у Криму ситуація з логістикою для окупаційних військ стала настільки складною, що командування РФ видало розпорядження маскувати паливні вантажі та перевозити їх цивільним транспортом.

Україна вдарила по ключовій НПЗ у Москві — останні новини:

Нагадаємо, 16 червня в Москві, всього за 15 км від Кремля, спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Капотні після успішної атаки українських дронів.

Удар, організований Силами безпілотних систем спільно з СБУ та ГУР, став відповіддю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі. Командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр» назвав цю операцію «економікою відплати».

Внаслідок атаки уражено установку ЕЛОУ АВТ-6, яка є «серцем» підприємства та відповідає за первинне перероблення нафти. Через це роботу заводу, який забезпечує близько 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизелі, може бути повністю призупинено або критично обмежено.

Хоча мер міста Сергій Собянін заявив про збиття 25 дронів і лише незначні пошкодження, експерти прогнозують поглиблення паливної кризи.

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