Дефолт або виснаження валютних запасів: США хочуть поставити Росію перед вибором

Вашингтон анонсував новий пакет санкцій проти РФ.

Сполучені Штати у координації з країнами Групи 7 та Європейським Союзом введуть новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на масові вбивства мирних жителів на Київщині.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, санкції введуть проти російських урядовців, членів їхніх сімей, російських держпідприємств та фінансових установ.

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"Ці обмеження включають заборону на нові інвестиції, збільшать витрати Росії і відправлять країну далі по дорозі економічної, фінансової та технологічної ізоляції. Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна", — сказала Псакі.

Мета санкцій, за словами речниці Білого дому, полягає в тому, аби "змусити Росію зробити вибір".

"У них немає необмежених ресурсів. Російський уряд буде змушений вибирати між виснаженням валютних резервів, що залишилися, і дефолтом", — пояснила вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про підготовку нового пакету санкцій проти РФ.

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