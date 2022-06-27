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Дефолт у Росії та стурбованість “Великої сімки” глобальною кризою: головні новини ночі 27 червня

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Дефолт у Росії та стурбованість “Великої сімки” глобальною кризою: головні новини ночі 27 червня

Фото: ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 27 червня:

  • У ніч проти 27 червня у РФ закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США. Читати далі –>
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті “Великої сімки” заявив про значні проблеми для світової економіки. Читати далі –>
  • По території Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару  із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Читати далі –>
  • На кордоні України у Закарпатській області утворились кілометрові черги автомобілів, які везуть на пільгове розмитнення. Читати далі –>
  • Господар Кремля цього тижня відвідає дві невеликі пострадянські держави в Центральній Азії. Читати далі –>

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