Дефолт у Росії та стурбованість “Великої сімки” глобальною кризою: головні новини ночі 27 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 27 червня:
- У ніч проти 27 червня у РФ закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США. Читати далі –>
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті “Великої сімки” заявив про значні проблеми для світової економіки. Читати далі –>
- По території Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Читати далі –>
- На кордоні України у Закарпатській області утворились кілометрові черги автомобілів, які везуть на пільгове розмитнення. Читати далі –>
- Господар Кремля цього тижня відвідає дві невеликі пострадянські держави в Центральній Азії. Читати далі –>
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