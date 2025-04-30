Посол України у Великобританії, ексголовнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний / © Associated Press

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Країни НАТО значно відстають у певних оборонних технологіях від Китаю, Ірану і навіть КНДР.

Таку думку висловив посол України у Великобританії, ексголовнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний під час розмови з Дослідницьким центром Athena Lab.

За словами Залужного, 2024 рік відзначився початком використання у дронах штучного інтелекту. Протягом року був накопичений важливий досвід застосування «розумних» безпілотних систем на землі, в повітрі та на морі, що може спричинити глибокі зміни характеристик ведення війни. Україна зрозуміла це, адаптувалася та стала піонером в інноваціях.

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Росія, Китай, Іран і навіть Північна Корея, також прийняли цей виклик і розвивають технології ШІ та бойових дронів. Водночас колишній головнокомандувач стверджує, що члени НАТО у цій сфері загалом значно відстають, а їхні супротивники можуть скористатися своєю перевагою.

Залужний також зазначив, що зараз країни намагаються визначити тип сил та зброї, які їм потрібні в умовах сучасної війни. Але зробити це дуже складно, оскільки процес є динамічним і перебуває в стані активної еволюції. Однак загалом державам доведеться адаптувати свої армії, щоб полегшити координацію між підрозділами та інтегрувати новітні засоби для ведення бойових дій.

Нагадаємо, за словами Залужного, дешеві дрони змінили ситуацію на фронті та усунули на другий план дорогу високоточну зброю.