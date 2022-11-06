Декілька десятків російських новобранців влаштували бійку на ринку в Омську (відео)

У Росії декілька десятків новобранців напідпитку влаштували бійку на Ленінському ринку міста Омськ.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

Частини мобілізованих росіян стоять неподалік селищ Світле та Черемушки, що біля Омська.

"Коли бійка закінчилася, поліція приїхала. Що було з мобілізованими далі, наразі невідомо", - повідомляє телеграм-канал "Омське громадянське об'єднання".

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росії на війну проти України вдалося мобілізувати лише 238 тис, із заявлених 300.

А напередодні очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав цифру у 220 тис. мобілізованих росіян. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, це ті, що частково вже на фронті і ті, яких вже оформили – прийняли до навчальних центрів, одягнули і озброїли.

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