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Декілька десятків російських новобранців влаштували бійку на ринку в Омську (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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190
Час на прочитання
1 хв
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Декілька десятків російських новобранців влаштували бійку на ринку в Омську (відео)

Фото: Маріупольська міська рада

Мобілізовані солдати напідпитку побилися на Ленінському ринку.

У Росії декілька десятків новобранців напідпитку влаштували бійку на Ленінському ринку міста Омськ.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

Частини мобілізованих росіян стоять неподалік селищ Світле та Черемушки, що біля Омська.

"Коли бійка закінчилася, поліція приїхала. Що було з мобілізованими далі, наразі невідомо", - повідомляє телеграм-канал "Омське громадянське об'єднання".

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росії на війну проти України вдалося мобілізувати лише 238 тис, із заявлених 300.

А напередодні очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав цифру у 220 тис. мобілізованих росіян. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, це ті, що частково вже на фронті і ті, яких вже оформили – прийняли до навчальних центрів, одягнули і озброїли.

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Дата публікації
Перегляди
190
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