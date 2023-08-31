Декомунізація йде повним ходом: на орбіті Землі розпався старий радянський супутник

Відбулося це приблизно за 1400 кілометрів від Землі.

На орбіті Землі розпався старий радянський супутник. Статися це могло через зіткнення з космічним сміттям.

Про це пише Space.

Як зазначається, на орбіті, приблизно за 1400 кілометрів від Землі, розпався старий радянський супутник. Ймовірно, сталося це через зіткнення з космічним сміттям.

"Недіючий радянський супутник, який запустили в 1991 році, розпався на сім уламків внаслідок зіткнення із космічним сміттям. Ймовірно, ці осколки походять від "Космос-2143" або "Космос-2145", запущених на одній ракеті", – повідомив астрофізик та експерт з космічного сміття Джонатан Макдауелл.

Водночас дослідники занепокоєні іншими радянськими супутниками, які досі перебувають на висоті 800 кілометрів над Землею. Вони можуть завадити роботі нових супутників.

Нагадаємо, що у Росії ще одна операція пішла "не по плану" - "Луна-25" зіткнувся із Місяцем і припинив своє існування.